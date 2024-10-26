В Псковском районе женщина подозревается в убийстве знакомого

18:18, 26 октября 2024, ПАИ

В Псковском районе женщина подозревается в убийстве знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

22 октября 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в деревне Голубово Псковского района тела мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержана 57-летняя местная жительница, у которой потерпевший 10 октября 2024 года находился в гостях. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и хозяйкой дома произошёл конфликт, в ходе которого женщина нанесла гостю несколько ударов ножом в область туловища, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

После обнаружения правоохранителями тела погибшего женщина пыталась ввести следствие в заблуждение, сообщая, что убийство совершил её умерший в тот же период времени сожитель. Однако в ходе проведённых следственных и оперативно-разыскных действий удалось установить причастность хозяйки жилья к совершению преступления.

Подозреваемая установлена благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области и оперуполномоченных территориального отдела полиции.

Следователями осмотрено место происшествия, изъяты биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурантка задержана в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.