Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Великолукском районе

18:59, 26 октября 2024, ПАИ

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 октября в Великолукском районе сотрудники ДПС провели проверку, в ходе которой выяснилось, что водители автомобилей «Шевроле» и «Мицубиси» – 43-летний и 46-летний местные жители – были пьяны. Ранее эти граждане уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.