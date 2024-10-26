Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Великолукском районе
Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
20 октября в Великолукском районе сотрудники ДПС провели проверку, в ходе которой выяснилось, что водители автомобилей «Шевроле» и «Мицубиси» – 43-летний и 46-летний местные жители – были пьяны. Ранее эти граждане уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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