Поиски пропавшего осенью 2023 года псковича продолжаются

19:43, 26 октября 2024, ПАИ

Поиски 49-летнего Дмитрия Абрамова, который пропал в Пскове 2 сентября 2023 года, всё ещё продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина, пропавший в Пскове 2 сентября 2023 года, проживал в переулке Путейца. Его рост составляет 190 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, волосы русые. На правой руке у него есть татуировка с буквой «д», расположенная между большим и указательным пальцами. Также на обеих руках у мужчины имеются шрамы от ожогов.

В день исчезновения Дмитрий Абрамов предположительно был одет в чёрную куртку, синие джинсы и тёмные ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться по следующим номерам телефонов: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.