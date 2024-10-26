Великолучан приглашают на службу в органы внутренних дел

20:24, 26 октября 2024, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рассматриваются кандидаты на следующие вакансии: участковый уполномоченный полиции; полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский-кинолог отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский-водитель отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых; следователь; помощник следователя.

Желающие поступить на службу в ОМВД России по городу Великие Луки должны соответствовать следующим требованиям: иметь образование не ниже среднего; не иметь судимости; быть годными по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел; возраст кандидатов на должности младшего начальствующего состава не должен превышать 50 лет, а для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава – 55 лет.

Сотрудники органов внутренних дел могут рассчитывать на следующие социальные гарантии: право на пенсию после 20 лет выслуги (в пенсионный стаж включается служба в Вооружённых силах РФ и учёба на дневных отделениях учебных заведений); зачисление на специальный воинский учёт; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также дополнительные отпуска; предоставление путёвок в санатории и дома отдыха МВД России; возможность получить бесплатное юридическое образование по заочной форме обучения.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в подразделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки (улица Комсомольская, 14, кабинет № 322), а также по телефону 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.