Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе

21:18, 26 октября 2024, ПАИ

Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В преддверии осенних каникул сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, майор полиции Елена Степанова и майор полиции Александр Алексеев, провели встречу с учениками Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Мероприятие было направлено на повышение осведомлённости детей о правилах дорожного движения, значении дорожных знаков и сигналов светофора, а также на развитие внимательности и формирование безопасного поведения на дороге.

Ученикам показали тематические видеоролики. Затем вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они подробно разобрали основные ошибки, которые приводят к аварийным ситуациям на дороге. В конце встречи всем участникам раздали световозвращающие элементы.