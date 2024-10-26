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Происшествия

Мужчина пострадал в результате ДТП в Великих Луках

Водитель автомобиля допустил наезд на велосипедиста. ДТП произошло на проспекте Ленина у дома № 27/3 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчина пострадал в результате ДТП в Великих Луках. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал 52-летний мужчина. Он направлен в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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