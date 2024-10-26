Мужчина пострадал в результате ДТП в Великих Луках
Водитель автомобиля допустил наезд на велосипедиста. ДТП произошло на проспекте Ленина у дома № 27/3 в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 52-летний мужчина. Он направлен в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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