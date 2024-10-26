Псковичей приглашают на новое занятие в школу сахарного диабета
Псковичей приглашают на новое занятие в школу сахарного диабета 8 ноября. В новом формате школу запустили в Детской областной клинической больнице для всех, кто столкнулся с заболеванием. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
Сахарный диабет у детей стали выявлять все чаще, отметили в больнице. Сейчас их 287 в Псковской области.
Врачи отметили, что занятия в школе нужны, чтобы разобраться во всех вопросах, которые возникают у детей и родителей.
Темы для слушателей различные: что такое сахарный диабет, осложнения, гипогликемия, инсулинотерапия, правила поведения при путешествиях и физических нагрузках.
«Чтобы не испугаться, а научиться жить с ним полноценной, хорошей, прекрасной жизнью – это все возможно. В начале сложно, я верю, это и правда так, но наша задача состоит в том, чтобы помочь нашим маленьким и не маленьким пациентам разобраться в данном заболевании», – подчеркнула старшая медсестра центра здоровья, ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Светлана Федорова.
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом нацпроекта «Здравоохранение».
Очередное занятие в школе состоится 8 ноября в 13:00 в Детской областной клинической больнице. Записаться на занятие и задать уточняющие вопросы могут все желающие по номеру телефона: 8 (8112) 29-40-93.