Псковичей приглашают на новое занятие в школу сахарного диабета

22:29, 26 октября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на новое занятие в школу сахарного диабета 8 ноября. В новом формате школу запустили в Детской областной клинической больнице для всех, кто столкнулся с заболеванием. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Сахарный диабет у детей стали выявлять все чаще, отметили в больнице. Сейчас их 287 в Псковской области.

Врачи отметили, что занятия в школе нужны, чтобы разобраться во всех вопросах, которые возникают у детей и родителей.

Темы для слушателей различные: что такое сахарный диабет, осложнения, гипогликемия, инсулинотерапия, правила поведения при путешествиях и физических нагрузках.

«Чтобы не испугаться, а научиться жить с ним полноценной, хорошей, прекрасной жизнью – это все возможно. В начале сложно, я верю, это и правда так, но наша задача состоит в том, чтобы помочь нашим маленьким и не маленьким пациентам разобраться в данном заболевании», – подчеркнула старшая медсестра центра здоровья, ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Светлана Федорова.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом нацпроекта «Здравоохранение».

Очередное занятие в школе состоится 8 ноября в 13:00 в Детской областной клинической больнице. Записаться на занятие и задать уточняющие вопросы могут все желающие по номеру телефона: 8 (8112) 29-40-93.