Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить

22:45, 26 октября 2024, ПАИ

Минтранс РФ предлагает внести изменения в КоАП и увеличить размер штрафа за неоплату проезда по платным дорогам. Для легковых автомобилей штраф может вырасти с 1,5 до 10 тысяч рублей, а для грузовых – с 5 до 30 тысяч рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ, пишет РИА Новости.

Проект федерального закона с соответствующими изменениями размещён на публичное обсуждение.

Также Минтранс России предлагает внести изменения в КоАП и установить штраф для иностранных перевозчиков в размере 50 тысяч рублей за неоплату проезда по платным трассам страны.

Помимо этого, предлагается отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.

В Минтрансе пояснили, что недобросовестные водители пользуются тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда: они оплачивают только штраф, но не задолженность за проезд.

По мнению ведомства, изменения позволят защитить интересы добросовестных водителей и будут способствовать более эффективному развитию транспортной инфраструктуры.