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День плюшевого мишки отмечается 27 октября

27 октября отмечают Международный день плюшевого мишки – добрый праздник, посвящённый одной из самых популярных в мире игрушек. Хотя даты празднования различаются: где-то его отмечают 27 октября, а где-то – 19 ноября, сообщает calend.ru.

Кто и когда установил праздник, доподлинно неизвестно, но есть две версии, откуда появился сам медвежонок. Согласно первой, его сшила жена владельца магазина игрушек Морриса Мичтома – Роуз Мичтом из США. Она увидела в одной из американских газет статью про Теодора Рузвельта, занимавшего тогда пост президента США, который пожалел на охоте медвежонка. Егеря настолько перестарались, что привязали животное к дереву, но президент отказался стрелять в беззащитного медведя. Эта история попала в газеты, в том числе и в виде карикатур. Именно эта публикация и вдохновила Роуз на создание плюшевого медвежонка, который появился на свет в 1903 году и логично получил имя Медвежонок Тедди. Игрушка быстро стала популярной и побудила чету Мичтомов наладить их производство.

По другой версии, мишка родом из Германии, а его создателем называют Маргарет Штайф, которая была прикована к инвалидному креслу и, занимаясь рукоделием, придумала такого медвежонка, чьи лапы и голова двигались. Как бы то ни было, но плюшевые медведи быстро завоевали популярность в начале XX века как в Америке, так и в Европе. Причем вариантов их исполнения было огромное количество, а дарили Тедди не только детям, но и любимым и друзьям.

В России «медвежата-иностранцы» появились примерно в 1910-х годах, но были довольно дорогими, поэтому недоступными для широкого потребителя. Уже в советские времена Загорский институт игрушек разработал отечественного плюшевого мишку, но массовое производство игрушки началось только в послевоенный период. Мишек делали из коричневого или чёрного плюша, а набивали ватой или опилками.

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