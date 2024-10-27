День автомобилиста отмечают в России

09:01, 27 октября 2024, ПАИ

День автомобилиста отмечается в России в последнее воскресенье октября, сообщает calend.ru.

Полное название праздника – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, поэтому сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.

Автомобили незаменимы, и с каждым годом их становится всё больше. Машины стали скоростным транспортом, благодаря чему люди имеют возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. Профессия водителя была и остаётся одной из самых массовых.

Автомобили вписали значимые страницы в российскую и мировую историю. Это и первые испытания автомобиля в 1885 году, и первые в мире автомобильные соревнования 1894 года, и первый русский автомобиль, представленный в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке, и первый серийный автомобиль российского производства, и первый легковой автомобиль «Москвич-400»...

Ещё сегодня праздник и тех, кто в годы Великой Отечественной войны колесил по фронтовым дорогам, переправляя боеприпасы и раненых, вывозил по Дороге жизни детей и женщин из блокадного Ленинграда, кто сутками не покидал кабину машины, попадал под бомбёжки и артобстрелы — и своей работой приближал Победу.

День автомобилиста — праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии экономики страны. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.