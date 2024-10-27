Тестирование на ВИЧ проводят в рабочих коллективах Псковской области

10:16, 27 октября 2024, ПАИ

Сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы проводят тестирование на ВИЧ в рабочих коллективах региона и информируют работников предприятий о заболевании. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Наши социальные работники активно взаимодействовали с персоналом, распространяя буклеты и другие информационные материалы. Они рассказывали о возможных способах передачи ВИЧ, развенчивали мифы и предоставляли полезные советы о профилактике. Желающие могли пройти обследование», – уточнила главный врач больницы Анастасия Повторейко.