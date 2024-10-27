Рисунок Виктора Цоя продан на аукционе за восемь миллионов рублей

11:42, 27 октября 2024, ПАИ

Работу лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за 76,9 тысяч евро (более 8 млн рублей), сообщает пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY.

Изначально «квадратноголового человечка», нарисованного Цоем фломастерами, оценили в 15 тысяч евро. В итоге работу купили за 60 тысяч евро. Итоговая сумма с комиссией составила 76 900 (8 059 843 рублей).

Виктор Цой увлекался рисованием с детства. Он поступил в художественное училище Серова, но был исключен за неуспеваемость, после чего пошел учиться в художественно-реставрационное училище по специальности «резчик по дереву». Цой выполнял работы на кусках бумаги и картона, иногда на полиэтилене.