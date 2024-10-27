Александр Котов: Всем автомобилистам доброго пути, а пассажирам – безопасных поездок

12:46, 27 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с Днём автомобилиста работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов отметил, что праздник объединяет всех, кто связан с автомобильным транспортом: от водителей до инженерно-технического персонала. «Ваш труд делает действительность комфортной и мобильной – сегодня утверждение, что жизнь – это непрерывное движение, стало не просто фразой, а реалистичным описанием повседневности, - подчеркнул спикер. - Современная транспортная логистика имеет решающее значение в развитии экономики и социальной сферы, а значит, в развитии территории в целом».

Александр Котов добавил, что работа автомобильного транспорта – результат усилий команды профессионалов. «Этот труд востребован обществом, бизнесом и гражданами. Спасибо всем поколениям автомобилистов за добросовестное отношение к своему делу и значимый вклад в развитие Псковской области. Желаю автомобилистам доброго пути, а пассажирам – комфортных и безопасных поездок», - подытожил Александр Котов.