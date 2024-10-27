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Общество

Псковичи перечислили причины возможной нелюбви к школе

На вопрос, почему некоторые дети ненавидят школу, 24% псковичей ответили, что ученики в первую очередь страдают из-за конфликтов со сверстниками. Таковы данные опроса Superjob.

15% обвинили школьную программу, по их мнению, многое из преподаваемого никогда не пригодится в жизни. 14% винят педагогов, которые отказываются видеть в каждом ученике личность. 12% — родителей, которые в погоне за высокими оценками превращают жизнь детей в ад.

Остальные говорили о скуке, сложной учебной программе, перегрузках, домашних заданиях, особенностях подросткового возраста, субъективности оценочной системы. 9% опрошенных уверены, что школу не любят только лентяи, которые не хотят учиться.

Мужчины чаще женщин уверены, что ненависть детей к школе в первую очередь является следствием переизбытка ненужных знаний. Женщины чаще винят одноклассников и учителей.

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