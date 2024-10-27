Собрание педиатрической школы прошло в Пскове под эгидой Минздрава

13:55, 27 октября 2024, ПАИ

26 октября в Пскове прошло обучающее мероприятие педиатрической школы Северо-Западного федерального округа, сообщила в своём телеграм-канале председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Мероприятие прошло под руководством главного внештатного педиатра Минздрава РФ в СЗФО, доктора медицинских наук, профессора Елены Булатовой.

Педиатры из Пскова, районов и округов области собрались, чтобы обсудить важные темы, касающиеся здоровья детей, в том числе вопросы задержки развития у детей, а также ранние признаки нейробластомы. Также рассматривались аспекты наблюдения недоношенных детей в амбулаторно-поликлиническом звене, важные для их полноценного развития.

Другими темами стали нарушение сна и гипервозбудимость в младенческом возрасте, роль витамина D в формировании здоровья детей, а также ОРВИ у подростков и множество других связанных вопросов.

«Такие мероприятия для педиатров проходят ежегодно и способствуют обмену опытом и знаниями между нашими врачами и специалистами федерального центра», – отметила Марина Гаращенко.