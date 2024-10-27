Водитель грузового автомобиля попал в больницу после ДТП на Пожиговской в Пскове

13:00, 27 октября 2024, ПАИ

Утром 27 октября в Пскове на улице Пожиговской у дома №21 столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате столкновения один автомобиль оказался в кювете. Пострадал 28-летний водитель. Прибывшие медики приняли решение о его госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.