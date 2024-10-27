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Настольный теннис и конный спорт оказались самыми популярными активностями у псковичей

Настольный теннис и конный спорт оказались самыми популярными активностями у псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

Этой осенью популярность спортивных секций у псковичей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 87 %. В частности, на 200 % вырос спрос на тренеров по настольному теннису, на занятия по конному спорту – на 233 %.

Кроме того, осенью псковичи отдают предпочтение танцам. Спрос на занятия различными видами танцев за год вырос более чем на 408 %. На втором месте оказались единоборства: спрос на эти секции вырос на 71 %. Завершают тройку популярных услуг занятия конным спортом (рост на 233 %).

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