Полиция приглашает псковичей на службу в экспертно-криминалистический центр

14:14, 27 октября 2024, ПАИ

Полиция приглашает на службу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области на должность эксперта (направление – химия). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Обязанности – проведение химических исследований.

Требования: образование – высшее по специальности «биология», «химия», годный по состоянию здоровья к исполнению служебных обязанностей, отсутствие судимостей, возраст – до 40 лет. Приветствуется служба в Вооружённых силах Российской Федерации (для военнообязанных).

Продолжительность рабочего времени с понедельника по четверг – с 8:30 до 18:15, в пятницу – с 8:30 до 17:00, перерыв на обед – с 12:30 до 14:00. Есть медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, льготное обеспечение детскими дошкольными учреждениями, аттестованная должность офицера.

Телефоны для связи – (8 8112) 59-39-70, 59-39-66.