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Происшествия

Желая заработать в интернете, 300 тысяч рублей отдали мошенникам пенсионерка из Куньи и девушка из Пскова

Две жительницы Пскова и Куньи поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности около 300 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичке и пенсионерке из посёлка Кунья позвонили неизвестные и под предлогом предоставления дополнительного заработка в интернете завладели деньгами собеседниц. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

«Не ищите в сети «легких» денег. Быстрого заработка в интернете не бывает, - предупредили в полиции. - Только нечистые на руку лица могут пообещать озолотить буквально за неделю и без усилий. К примеру, объявление с фразой «заработок в интернете без вложений» означает, что вас заманивают в финансовую пирамиду или иную мошенническую сеть».

Мошенники часто взламывают аккаунты и мессенджеры, чтобы прикинуться другом и выманить деньги. Узнать мошенников можно по необычному поведению: друг неожиданно оказался «на мели», у него изменился номер телефона или появились какие-то новые неожиданные обстоятельства.

В интернете много способов обмануть, но все они так или иначе будут включать личное общение с мошенником и ввод данных банковской карты.

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