В Пскове до сих пор ищут мужчину, сбежавшего из больницы 2,5 года назад

15:30, 27 октября 2024, ПАИ

60-летнего Вадима Подоянова, который сбежал из Псковской межрайонной больницы в июне 2022 года, продолжает разыскивать полиция, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вадим Подоянов проживал в деревне Карамышево.

Рост мужчины – 190 сантиметров, у него среднее телосложение, лицо овальной формы, седые волосы и голубые глаза. На нём были майка в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.