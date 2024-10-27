Полиция Великих Лук сообщила о вакантных ставках

16:36, 27 октября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМВД России по городу Великие Луки на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, требуется старший паспортист регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы, полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы, ведущий юрисконсульт правового направления, младший специалист по финансовой работе (бухгалтерия), младший инспектор – кинолог (центр кинологический службы).

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, отсутствие судимости, годные по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава и 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел: при выслуге 20 лет – право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооружённых силах Российской Федерации, учёба на дневных отделениях учебных заведений), сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учёт, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска, предоставляются путёвки в санатории и дома отдыха МВД России, имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Обращаться по адресу Великие Луки, ул. Комсомольская, 14, ОМВД России по городу Великие Луки, кабинет № 322, телефон – 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.