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Происшествия

11-летнюю псковичку с застрявшим в горле хрящом спасли врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге успешно завершилась срочная операция 11-летней девочки из Псковской области. Ребёнка срочно доставили в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет с инородным телом, которое застряло в подголосовом отделе гортани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Здесь и далее фото пресс-службы Педиатрического университета

Девочка поступила с нарушением дыхания с интубационной трубкой. Решение о медицинской эвакуации девочки по запросу Псковской областной клинической больницы немедленно принял ректор педиатрического университета Дмитрий Иванов.

По его указанию подготовлены операционные, а по ходу движения скорой из Пскова в Санкт-Петербург сформирована бригада ведущих специалистов разных профилей. По данным, переданным псковскими коллегами, состоялся консилиум.

Девочка поступила сразу на операционный стол, минуя приёмное отделение, по так называемому красному коридору. При осмотре гибким эндоскопом удалось обнаружить инородное тело и обилие фибринозных наложений. У ребёнка уже были признаки воспаления в виде отёчной гиперемированной слизистой оболочки гортани. Учитывая зону локализации патологического очага, предполагаемого инородного тела, коллегиально было принято решение о начале операции: нужно было действовать, чтобы не допустить ухудшения состояния ребёнка.

Операция велась под общим наркозом с сопровождением опытных анестезиологов. «Благодаря тому что в педиатрическом университете самое современное оборудование, мы имели возможности получать полный обзор, работать в две руки и выполнять точные манипуляции», – рассказала профессор кафедры оториноларингологии вуза Мария Захарова.

В результате из гортани девочки удалось достать фрагмент крупного, предположительно куриного, хряща.

«Операция продемонстрировала слаженную работу всей бригады хирургов, анестезиологов, координацию псковских коллег и их внимание к состоянию здоровья пациентов, – подчеркнул Дмитрий Иванов. – Это не первый случай успешного взаимодействия педиатрического университета и Псковской области. Переводы детей, телемедицинские консультации, выезды петербургских специалистов из педиатрического университета в регион проходят постоянно».

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