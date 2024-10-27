Туман в Псковской области сохранится в течение всей предстоящей ночи

17:15, 27 октября 2024, ПАИ

Туман в Псковской области сохранится в течение вечера и всей предстоящей ночи, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Видимость не превысит 500 метров.

В связи с этим псковичей призывают быть особенно осторожными за рулём и использовать противотуманные фары. Пешеходов также просят соблюдать осторожность и быть внимательными на зебрах.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.