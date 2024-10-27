Туман в Псковской области сохранится в течение всей предстоящей ночи
Туман в Псковской области сохранится в течение вечера и всей предстоящей ночи, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Видимость не превысит 500 метров.
В связи с этим псковичей призывают быть особенно осторожными за рулём и использовать противотуманные фары. Пешеходов также просят соблюдать осторожность и быть внимательными на зебрах.
При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
Туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.
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