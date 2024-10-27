Дождь и до +13 градусов ожидается в Псковской области 28 октября

18:00, 27 октября 2024, ПАИ

28 октября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +3...+8 градусов, днём +8...+13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.