Дождь и до +13 градусов ожидается в Псковской области 28 октября
28 октября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +3...+8 градусов, днём +8...+13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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