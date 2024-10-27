Новые сувениры подготовил Псковский музей-заповедник

17:49, 27 октября 2024, ПАИ

Новые сувениры подготовил Псковский музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Псковичи и гости Пскова могут приобрести металлические магниты с Псковским кремлём, удобный брелок и миниатюрный значок «Псков». Есть и значки с кошачьей мордочкой.

Новые сувениры продаются в кассах музейных объектов.