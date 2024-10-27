ФК «Луки-Энергия» крупно проиграл вологодскому «Динамо-Вологде» в последнем домашнем матче сезона

18:28, 27 октября 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл «Динамо-Вологде» со счётом 0:3 в заключительном домашнем матче сезона Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

В первом тайме ворота великолукской команды поразил игрок гостей Никита Киреев. Во второй половине встречи ещё два мяча в ворота «Луки-Энергии» забил Кирилл Корепов.

По итогам тура великолучане остались на 13 месте в турнирной таблице. Во Второй лиге подопечные Сергея Осадчука имеют серию из трёх поражений.

Заключительный матч сезона великолукские футболисты проведут в гостях против молодёжной команды «Чертаново» 3 ноября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».