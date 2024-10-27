Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях

Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова.

  • Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
    Фото: Виктория Алфёрова
  • Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
    Фото: Виктория Алфёрова
  • Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
    Фото: Виктория Алфёрова
  • Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
    Фото: Виктория Алфёрова

Сборную региона представляли восемь спортсменов под руководством тренера из Новоржева Татьяны Коваль. По результата трёх соревновательных дней Андрей Егоров выиграл две серебряные медали в тайцзицюань и тайцзицзянь. Также второе место в дуйлянь выиграли Дарья Петрова и Полина Фёдорова.

«Не останавливаемся и движемся вперед к новым победам и к совершенству мастерства наших спортсменов», – отметила Виктория Алфёрова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 октября 2024

Псковский футболист отметился дублем в ворота «Зенита»
27 октября 2024

Великолукские студенты стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке
27 октября 2024

Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
27 октября 2024

ФК «Луки-Энергия» крупно проиграл вологодскому «Динамо-Вологде» в последнем домашнем матче сезона
26 октября 2024

Масштабные соревнования по самбо проходят в Пскове
25 октября 2024

Псковские футболисты выиграли бронзу суперфинала Всероссийского турнира «Кожаный мяч»
25 октября 2024

«На весах -50 кг за девять месяцев. Я стала нравиться себе» – руководитель стадиона «Машиностроитель»
25 октября 2024

Псковский стадион «Локомотив» получил новую вывеску

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...