Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова.
Сборную региона представляли восемь спортсменов под руководством тренера из Новоржева Татьяны Коваль. По результата трёх соревновательных дней Андрей Егоров выиграл две серебряные медали в тайцзицюань и тайцзицзянь. Также второе место в дуйлянь выиграли Дарья Петрова и Полина Фёдорова.
«Не останавливаемся и движемся вперед к новым победам и к совершенству мастерства наших спортсменов», – отметила Виктория Алфёрова.
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Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
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