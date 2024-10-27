Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях

18:56, 27 октября 2024, ПАИ

Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова.



Фото: Виктория Алфёрова



Фото: Виктория Алфёрова



Фото: Виктория Алфёрова



Фото: Виктория Алфёрова







Сборную региона представляли восемь спортсменов под руководством тренера из Новоржева Татьяны Коваль. По результата трёх соревновательных дней Андрей Егоров выиграл две серебряные медали в тайцзицюань и тайцзицзянь. Также второе место в дуйлянь выиграли Дарья Петрова и Полина Фёдорова.

«Не останавливаемся и движемся вперед к новым победам и к совершенству мастерства наших спортсменов», – отметила Виктория Алфёрова.

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