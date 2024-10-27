Водитель госпитализирован в результате ДТП в Печорском районе
В Печорском районе, в деревне Киршино, водитель автомобиля 1972 года рождения не справился с управлением и протаранил дерево, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель госпитализирован бригадой скорой помощи в медучереждение. На месте также работали пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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