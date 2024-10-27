Великолукские студенты стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке
Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке, который прошёл в Крылатском. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Студент второго курса Никита Кирильцев выиграл золото в гите на 200 метров с ходу с результатом 9,572. Серебро в этой же дисциплине взял магистр ВЛГАФК Данила Бурлаков.
Ещё один студент великолукского вуза Максим Наумов занял третье место в спринте.
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