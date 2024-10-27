Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукские студенты стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке, который прошёл в Крылатском. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукские студенты стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке. Фото: пресс-служба ВЛГАФК

Студент второго курса Никита Кирильцев выиграл золото в гите на 200 метров с ходу с результатом 9,572. Серебро в этой же дисциплине взял магистр ВЛГАФК Данила Бурлаков.

Ещё один студент великолукского вуза Максим Наумов занял третье место в спринте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 октября 2024

Псковский футболист отметился дублем в ворота «Зенита»
27 октября 2024

Великолукские студенты стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке
27 октября 2024

Четыре медали завоевала сборная Псковской области по ушу на всероссийских соревнованиях
27 октября 2024

ФК «Луки-Энергия» крупно проиграл вологодскому «Динамо-Вологде» в последнем домашнем матче сезона
26 октября 2024

Масштабные соревнования по самбо проходят в Пскове
25 октября 2024

Псковские футболисты выиграли бронзу суперфинала Всероссийского турнира «Кожаный мяч»
25 октября 2024

«На весах -50 кг за девять месяцев. Я стала нравиться себе» – руководитель стадиона «Машиностроитель»
25 октября 2024

Псковский стадион «Локомотив» получил новую вывеску

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...