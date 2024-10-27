Псковский футболист отметился дублем в ворота «Зенита»

20:00, 27 октября 2024, ПАИ

Воспитанник псковского футбола Александр Морозов, выступающий за молодёжную команду московского «Локомотива», забил два гола в ворота молодёжки петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба молодёжной команды «Локомотива».

В 19 туре Молодёжной футбольной лиги «Зенит» на своём поле принимал «Локомотив». Петербургская команда открыла счёт в середине первого тайма, а псковский футболист Александр Морозов вышел на замену в составе «железнодорожников» под занавес первой половины. Морозов исправил положение, сравняв счёт на 52-й минуте игры, а уже через четыре минуты пскович вывел «Локомотив» вперёд. Удержать преимущество у московской команды не получилось. Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 3:2.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Морозов отличился семью забитыми мячами. После первой половины сезона псковского футболиста признали лучшим игроком команды.

Пскович перешёл в «Локомотив» из футбольного клуба «Псков» в 2021 году.

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