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Псковский футболист отметился дублем в ворота «Зенита»

Воспитанник псковского футбола Александр Морозов, выступающий за молодёжную команду московского «Локомотива», забил два гола в ворота молодёжки петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба молодёжной команды «Локомотива».

Псковский футболист отметился дублем в ворота «Зенита». Фото: пресс-служба молодёжной команды «Локомотива»

В 19 туре Молодёжной футбольной лиги «Зенит» на своём поле принимал «Локомотив». Петербургская команда открыла счёт в середине первого тайма, а псковский футболист Александр Морозов вышел на замену в составе «железнодорожников» под занавес первой половины. Морозов исправил положение, сравняв счёт на 52-й минуте игры, а уже через четыре минуты пскович вывел «Локомотив» вперёд. Удержать преимущество у московской команды не получилось. Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 3:2.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Морозов отличился семью забитыми мячами. После первой половины сезона псковского футболиста признали лучшим игроком команды.

Пскович перешёл в «Локомотив» из футбольного клуба «Псков» в 2021 году.

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