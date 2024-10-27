Благотворительный концерт в помощь участникам СВО состоялся в Псковской области

21:12, 27 октября 2024, ПАИ

Благотворительный концерт в помощь участникам СВО состоялся сегодня, 27 октября, в сельском клубе деревни Бояриново Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: Бояринский клуб-библиотека



Фото: Бояринский клуб-библиотека



Фото: Бояринский клуб-библиотека



Фото: Бояринский клуб-библиотека



Фото: Бояринский клуб-библиотека



Фото: Бояринский клуб-библиотека



Фото: Бояринский клуб-библиотека













Артисты Идрицкого дома культуры и ансамбль русской песни «Цветной Иван» продолжают выступать с благотворительными концертами на сценах домов культуры Себежского района.

Отметим, что сумма пожертвований с концерта пойдёт на нужды участников СВО.

Напомним, что недавно ансамбль «Цветной Иван» Идрицкого дома культуры принял участие в благотворительном концерте в поддержку участников СВО в деревне Сутоки Себежского района.