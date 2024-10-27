Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муай-тай в Московской области

21:20, 27 октября 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области завоевали шесть медалей на открытых чемпионате и первенстве Московской области по муай-тай, которые прошли в Одинцовском городском округе с 24 по 27 октября. Об этом сообщается в группе великолукского клуба «Феникс» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»



Фото: клуб «Феникс»















В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из Московской области и соседних регионов, а также из Белоруссии. Псковскую область представляли спортсмены из Великих Лук.

Единственное золото среди великолучан выиграл Сергей Баранков. Серебряные награды на счету Фёдора Шипаева, Никиты Асташова, Даниила Николаева и Антона Петрова. Третье место в своей группе занял Степан Тимофеев.

Тренирует команду Алексей Близнёв.

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