Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муай-тай в Московской области
Спортсмены Псковской области завоевали шесть медалей на открытых чемпионате и первенстве Московской области по муай-тай, которые прошли в Одинцовском городском округе с 24 по 27 октября. Об этом сообщается в группе великолукского клуба «Феникс» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
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Фото: клуб «Феникс»
В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из Московской области и соседних регионов, а также из Белоруссии. Псковскую область представляли спортсмены из Великих Лук.
Единственное золото среди великолучан выиграл Сергей Баранков. Серебряные награды на счету Фёдора Шипаева, Никиты Асташова, Даниила Николаева и Антона Петрова. Третье место в своей группе занял Степан Тимофеев.
Тренирует команду Алексей Близнёв.
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Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муай-тай в Московской области
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