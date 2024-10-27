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Спорт

Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муай-тай в Московской области

Спортсмены Псковской области завоевали шесть медалей на открытых чемпионате и первенстве Московской области по муай-тай, которые прошли в Одинцовском городском округе с 24 по 27 октября. Об этом сообщается в группе великолукского клуба «Феникс» в соцсети «ВКонтакте».

  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»
  • Местные спортсмены завоевали шесть медалей на соревнованиях по муайтай в Московской области
    Фото: клуб «Феникс»

В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из Московской области и соседних регионов, а также из Белоруссии. Псковскую область представляли спортсмены из Великих Лук.

Единственное золото среди великолучан выиграл Сергей Баранков. Серебряные награды на счету Фёдора Шипаева, Никиты Асташова, Даниила Николаева и Антона Петрова. Третье место в своей группе занял Степан Тимофеев.

Тренирует команду Алексей Близнёв.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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