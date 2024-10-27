Печорские танцоры стали победителями конкурса Dance Coven

22:10, 27 октября 2024, ПАИ

Печорские танцоры стали победителями открытого фестиваль-конкурса хореографического искусства Dance Coven, который прошёл в Великих Луках 26 октября. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: Оксана Рудакова



Фото: Оксана Рудакова



Фото: Оксана Рудакова



Фото: Оксана Рудакова



Фото: Оксана Рудакова









В фестивале приняли участие более 350 конкурсантов из семи городов и сразились в 11 хореографических номинациях. На фестивале Печорский район представили три коллектива: народный хореографический ансамбль «Надежда», а также ученики Круппского сельского дома культуры «Адастра» и «Непоседы».

Печеряне достойно представили свой район и стали лауреатами первой степени в шести номинациях. Каждый коллектив привез домой по два диплома первой степени.