Печорские танцоры стали победителями конкурса Dance Coven
Печорские танцоры стали победителями открытого фестиваль-конкурса хореографического искусства Dance Coven, который прошёл в Великих Луках 26 октября. Об этом пишет газета «Печорская правда».
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Фото: Оксана Рудакова
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Фото: Оксана Рудакова
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Фото: Оксана Рудакова
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Фото: Оксана Рудакова
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Фото: Оксана Рудакова
В фестивале приняли участие более 350 конкурсантов из семи городов и сразились в 11 хореографических номинациях. На фестивале Печорский район представили три коллектива: народный хореографический ансамбль «Надежда», а также ученики Круппского сельского дома культуры «Адастра» и «Непоседы».
Печеряне достойно представили свой район и стали лауреатами первой степени в шести номинациях. Каждый коллектив привез домой по два диплома первой степени.
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