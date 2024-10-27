Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе

Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе у посёлка Сосновый Бор, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет, протаранив дерево.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 октября 2024

Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе
27 октября 2024

Умер известный кот Крошик
27 октября 2024

Водитель госпитализирован в результате ДТП в Печорском районе
27 октября 2024

11-летнюю псковичку с застрявшим в горле хрящом спасли врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга
27 октября 2024

В Пскове до сих пор ищут мужчину, сбежавшего из больницы 2,5 года назад
27 октября 2024

Водитель грузового автомобиля попал в больницу после ДТП на Пожиговской в Пскове
26 октября 2024

Мужчина пострадал в результате ДТП в Великих Луках
26 октября 2024

В Псковском районе женщина подозревается в убийстве знакомого

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...