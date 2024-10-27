Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе

22:20, 27 октября 2024, ПАИ

Два человека пострадали в ДТП в Себежском районе у посёлка Сосновый Бор, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет, протаранив дерево.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.