В Пскове спрос на услуги эвакуатора вырос на 91%

22:45, 27 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали чаще прибегать к услугам эвакуаторщиков. За последний год спрос на такие услуги вырос на 91%, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Чаще остальных услугами эвакуатора пользуются владельцы легковых автомобилей. В октябре 2024 года псковские водители легковушек вызывали эвакуатор почти в три раза чаще, чем в октябре прошлого года. Соответственно, предложение по эвакуации авто от мастеров увеличилось за год также в три раза.

Второе место по эвакуации транспорта заняли мотоциклисты, а третье – автобусы и микроавтобусы.