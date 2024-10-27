В Пскове спрос на услуги эвакуатора вырос на 91%
Псковичи стали чаще прибегать к услугам эвакуаторщиков. За последний год спрос на такие услуги вырос на 91%, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.
Чаще остальных услугами эвакуатора пользуются владельцы легковых автомобилей. В октябре 2024 года псковские водители легковушек вызывали эвакуатор почти в три раза чаще, чем в октябре прошлого года. Соответственно, предложение по эвакуации авто от мастеров увеличилось за год также в три раза.
Второе место по эвакуации транспорта заняли мотоциклисты, а третье – автобусы и микроавтобусы.
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