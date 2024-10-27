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Боксёры из Локни выиграли три медали на соревнованиях в Смоленской области

Боксёры из Локни выиграли три медали на соревнованиях «Рославльский район», которые прошли в Смоленской области с 22 по 26 октября. Об этом сообщается в группе «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте».

Боксёры из Локни выиграли три медали на соревнованиях в Смоленской области. Фото: группа «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте»

За награды состязаний боролись около 450 спортсменов из 54 команд, которые представляли Московскую, Брянскую, Рязанскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Псковскую и Смоленскую области, а также ЛНР, Белоруссию и Москву.

У команды из Локни (Псковская область) отличись три боксёра. Зубаир Цимгигов провёл три поединка, уступив лишь в финальном сопернику из Дятьково (Брянская область) раздельным решением судей: итоговое второе место. Бронзу соревнований завоевали Увайс Цимгигов и Умар Мадагов.

Также в турнире принял участие Николай Новик, который не занял призовое место, уступив во втором бою более опытному сопернику из Москвы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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