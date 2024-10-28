Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

08:16, 28 октября 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет с 28 октября до 2 ноября в Гдовском районе с 10:00 до 16:00, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

28 октября света не будет в деревнях Скородно, Малое Скородно, Иголдино, Залюбовье, Гнильск, Дубяги, Шепилино.

29 октября – в деревне Тербачёво.

30 октября – в деревне Плесна.

1 ноября – в селе Чернево и в деревне Полично.

2 ноября – в Гдове на улицах Пограничной, 4, 6, Белоцерковец, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, Печатникова, 7, 10, 12, 14, Ленина, 17, 19 и в Гдовском детском саду № 4 на улице Прохорчука.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.