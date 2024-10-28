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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

Электроэнергии временно не будет с 28 октября до 2 ноября в Гдовском районе с 10:00 до 16:00, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Электроэнергии временно не будет в Гдовском районе с 28 октября по 2 ноября. Фото: ПАИ

28 октября света не будет в деревнях Скородно, Малое Скородно, Иголдино, Залюбовье, Гнильск, Дубяги, Шепилино.

29 октября – в деревне Тербачёво.

30 октября – в деревне Плесна.

1 ноября – в селе Чернево и в деревне Полично.

2 ноября – в Гдове на улицах Пограничной, 4, 6, Белоцерковец, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, Печатникова, 7, 10, 12, 14, Ленина, 17, 19 и в Гдовском детском саду № 4 на улице Прохорчука.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.

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