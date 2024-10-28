В Госдуме предложили запретить не принимать женщин без детей на работу

10:29, 28 октября 2024, ПАИ

В Госдуме РФ предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам, у которых нет детей, пишет газета «Известия».

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что некоторые работодатели отказывают женщинам без детей в трудоустройстве, потому что боятся в будущем длительного отпуска по уходу за ребёнком и выплат.

«Вносим законопроект, устраняющий дискриминацию женщин при приёме на работу по мотивам отсутствия детей, а также запрещающий досрочный отзыв из отпуска по уходу за ребёнком плюс прочие механизмы защиты мам с детьми в возрасте до трёх лет», – написал депутат в своём Telegram-канале.

Ранее в Госдуме РФ предложили разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля.