29, 30 и 31 октября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта на санитарные дни

10:05, 28 октября 2024, ПАИ

29, 30 и 31 октября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта на санитарные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

29 октября будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; музей истории города Печоры.

30 октября – Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза). 31 октября – Варлаамовская и Высокая башни.