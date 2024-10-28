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Псковская область на два пункта улучшила позиции в рейтинге ​по научно-техническому развитию

Псковская область на два пункта улучшила позиции в рейтинге ​по научно-техническому развитию. По итогам 2023 года регион занял 67-е место из 85 имеющихся. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.

Татарстан, занимающий третью позицию в рейтинге, также является одним из инновационных, научных и технологических центров страны. Республика занимает первое место в стране по инновационной активности организаций по итогам 2023 года, а также высокие позиции по другим показателям.

В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов, также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Тульская, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом в первую десятку рейтинга вошла Тульская область, при этом Тюменская область покинула топ-10.

Замыкают рейтинг Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Хакасия и Карачаево-Черкесия.

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