Руководитель «КофеШколы» Екатерина Татаринова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

11:42, 28 октября 2024, ПАИ

Руководитель IT-школы «КофеШкола» Екатерина Татаринова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 28 октября, в 14:00.

Гостья программы расскажет, когда можно начинать детям получать дополнительное образование в IT-сфере, почему иногда выгоднее организовывать свой бизнес, чем брать франшизу, как решать кадровые вопросы с преподавателями, с чего начать при организации дополнительного образования, для кого открывают курсы по IT-образованию и насколько они востребованы, а также на каком уровне сейчас использование искусственного интеллекта и перспективы его применения.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».