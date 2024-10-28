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Общество

Дождь и до +11 градусов ожидается в Псковской области 29 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 октября. Также в регионе пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём ожидается от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

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