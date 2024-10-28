Дождь и до +11 градусов ожидается в Псковской области 29 октября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 октября. Также в регионе пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём ожидается от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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