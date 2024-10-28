Каждый третий пскович писал заявление на увольнение в порыве эмоций

11:57, 28 октября 2024, ПАИ

48% мужчин и 20% женщин писали заявление на увольнение в порыве эмоций, следует из данных опроса SuperJob.

Каждому третьему псковичу знакома ситуация увольнения на эмоциях (34%). Каждого второго (52%), написавшего заявление, работодатель пытался удержать, обещая повышение, высокую зарплату, а также успокаивал тем, что конфликтная ситуация обязательно наладится.

В итоге каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. Двое из трёх недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

78% уволившихся сгоряча не жалеют о своём решении, потому что после этого им предложили работу лучше. 51% из тех, кто хотел уволиться, но остался, не жалеет об этом.