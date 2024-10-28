Воинское захоронение благоустроили в деревне Стехново Новоржевского района

12:10, 28 октября 2024, ПАИ

Активисты ТОС «Наследие» благоустроили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам в деревне Стехново Новоржевского района, пишет газета «Земля Новоржевская».

Активисты убрали ветки, листья и мусор. ТОС «Наследие» проводит регулярные субботники на территории мемориала.

В рамках проекта «Нам жить и помнить» была выполнена укладка плит и благоустройство территории вокруг мемориала. Помимо этого, планируется установка табличек с именами погибших новоржевцев, прокомментировала руководитель ТОС «Наследие» Анжела Александрова.