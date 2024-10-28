Воинское захоронение благоустроили в деревне Стехново Новоржевского района
Активисты ТОС «Наследие» благоустроили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам в деревне Стехново Новоржевского района, пишет газета «Земля Новоржевская».
Активисты убрали ветки, листья и мусор. ТОС «Наследие» проводит регулярные субботники на территории мемориала.
В рамках проекта «Нам жить и помнить» была выполнена укладка плит и благоустройство территории вокруг мемориала. Помимо этого, планируется установка табличек с именами погибших новоржевцев, прокомментировала руководитель ТОС «Наследие» Анжела Александрова.
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