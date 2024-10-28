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Общество

30 и 31 октября мост через Пскову в районе Черняковиц будут периодически закрывать для транспорта

30 и 31 октября вводится временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскову на участке км 1+215 автомобильной дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Скриншот онлайн-карты

Закрывать участки будут на короткие временные промежутки до часа, чтобы смонтировать балки пролётного строения.

Обновление искусственного сооружения ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ – июнь 2025 года.

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