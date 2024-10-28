15 медалей завоевали псковички на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту

13:01, 28 октября 2024, ПАИ

15 медалей завоевали спортсменки Псковской области, воспитанницы команды Gym Koloskova, на международном онлайн-турнире «Без границ», который прошёл с 24 по 27 октября. Об этом ПАИ сообщила руководитель команды Софья Колоскова.



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова



Фото: предоставила Софья Колоскова

















София Закарян выиграла серебро, а Мария Скляренко и Юлия Ерохина бронзу в категории «Воздушное кольцо. Дебют» среди детей до девяти лет. В этой же возрастной группе в категории «Воздушное кольцо. Любители» Арина Корякина выиграла серебро, а Виктория Калинина и Светлана Щербакова – бронзу. На чуть более высоком уровне среди полупрофессионалов третье место заняла София Птицына, а в борьбе в категории «Профессионалы» София Скляренко стала бронзовым призёром. У девушек в категории «Любители» второе место заняла Виктория Федотова.

Среди спортсменок, выступающих в пилонном спорте, Маргарита Смирнова, Виктория Калинина, София Ясвина, Диана Крикун и Софья Колоскова стали победителями, а Виктория Мигунова заняла второе место.

«В этом турнире мы участвуем уже третий год. В этом году было представлено 540 программ и 22 региона. В этот раз у нас было много атлетов, которые выступали впервые, и, несмотря на неопытность и конкуренцию, они стоят на пьедестале. Очень горжусь», – подчеркнула тренер команды Софья Колоскова.

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