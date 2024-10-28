Иосиф Пригожин и певица Валерия побывали в Пскове
Певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин побывали в Пскове. Об этом сообщается в официальной группе артистки в соцсети «ВКонтакте».
«Псков – город с древней историей, он прекрасен. Здесь обязательно надо побывать. Его древние памятники включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Свято-Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь и многие другие», – отметила Валерия.
Певица и продюсер побывали во «Дворе Подзноева», а также на площадке кабельного завода «СКТ Групп».
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