Иосиф Пригожин и певица Валерия побывали в Пскове

12:42, 28 октября 2024, ПАИ

Певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин побывали в Пскове. Об этом сообщается в официальной группе артистки в соцсети «ВКонтакте».

«Псков – город с древней историей, он прекрасен. Здесь обязательно надо побывать. Его древние памятники включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Свято-Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь и многие другие», – отметила Валерия.

Певица и продюсер побывали во «Дворе Подзноева», а также на площадке кабельного завода «СКТ Групп».