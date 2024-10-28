Семья Чураковых из Себежа заняла первое место в конкурсе проектов «Лучшая семейная инициатива Псковской области»

13:04, 28 октября 2024, ПАИ

Семья Чураковых из Себежа заняла первое место в конкурсе социальных проектов «Лучшая семейная инициатива Псковской области», пишет газета «Призыв».

Семья заняла первое место с проектом «Творческая мастерская «Выше ноги от земли» в номинации «Инфраструктурная поддержка». Всего было принято 24 заявки в трёх номинациях: «Инфраструктурная поддержка», «Реализация событийных проектов», «Семейные волонтёрские акции».

Организаторами конкурса являются АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» совместно с общественным объединением «Клуб молодых семей Псковской области». Конкурс проводился в рамках проекта «Семейный проектный офис» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.