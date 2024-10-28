Псковичи стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

14:29, 28 октября 2024, ПАИ

Имена победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10-х классов определили в Международном детском центре «Артек», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в церемонии награждения принял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Представители псковского отделения «Движения первых» стали победителями. Дарья Тарасова получила диплом лауреата I степени, а Семён Коновалов, Анастасия Фёдорова и Анна Захарченко – дипломы лауреатов II степени.

Конкурс «Большая перемена» проходит с 2020 года. К нему присоединилось уже более шести миллионов участников: школьники, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники, а также старшеклассники из зарубежных стран. Участниками пятого сезона «Большой перемены» стали более трёх миллионов ребят. Победители среди школьников 10-х классов получат миллион рублей на образование, а также дополнительные баллы для поступления в вузы. Призёры – 200 тысяч рублей на образование. Приз для победителей среди ребят из 8-9-х классов составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой возрастной категории получат по 100 тысяч рублей на образование.