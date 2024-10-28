С помощью QR-кодов псковичи могут дать обратную связь по работе социальных объектов

14:02, 28 октября 2024, ПАИ

В Псковской области действует канал обратной связи с жителями региона по объектам, которые реализуются в рамках президентских национальных проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе региоонального правительства.

QR-коды позволяют псковичам оставить отзыв или обращение о состоянии или работе социально значимых учреждений.

QR-коды размещены более чем на 70 объектах, которые реализованы в рамках национальных проектов - больницы, поликлиники, ФАПы, социальные учреждения, школы, детские сады, Дома культуры и физкультурно-оздоровительные комплексы.

При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте национальныепроекты.рф. Там он анонимно может оставить обратную связь о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой, выбирая один из трех эмодзи для обозначения своего ответа на предложенные в анкете вопросы. Анкета создана таким образом, что в случае, если пользователь оставляет негативный отзыв, система автоматически просит дать комментарий.

С момента размещения QR-кодов в проектный офис Псковской области поступило более 170 обращений, подавляющее большинство оказались положительными.

Например, житель великолукской деревни Переслегино поблагодарил за построенный многоквартирный дом. Он возведен для расселения из аварийного жилья по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». «У нас здесь есть все, чего мы ждали много лет: горячая вода, комфортная квартира и хорошая детская площадка, все условия для полноценной жизни!» — говорится в комментарии.

Множество отзывов жители Псковской области оставляют о работе фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Они отмечают квалифицированность и профессионализм специалистов, обустройство и оснащение пункта. «Хотелось бы выразить огромную благодарность за индивидуальный подход к каждому пациенту, прекрасный врач с большой буквы! Побольше бы таких! Оборудование и здание на уровне большого города», — пишут жители печорской деревни Залесье.

Также таблички с QR-кодами дают возможность гражданам оставлять отзывы о качестве функционирования объектов, оперативно сообщать о возникновении сложностей и проблемных вопросов, с которыми они сталкиваются в процессе эксплуатации.

Недавно один из жителей деревни Торошино Псковского района положительно оценил строительство объекта по нацпроекту «Здравоохранение», однако был обеспокоен работой системы водоснабжения пункта. На его обращение поступил ответ — главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина сообщила, что проблема перебоев подачи воды была взята на контроль и решена.

Проект по созданию механизма мониторинга обратной связи через систему QR-кодов в сентябре 2023 года запустил департамент проектной деятельности Правительства РФ совместно с Минэкономразвития России, АНО «Национальные приоритеты» и проектными офисами регионов.